Самарские хирурги провели уникальную операцию и помогли шестилетнему мальчику

Фото Минздрав Самарской области

Самарские врачи смогли помочь маленькому мальчику с редкой врожденной патологией. У юного пациента был врожденный порок желчевыводящих путей. Такая особенность встречается крайне редко, примерно у 1 из 10000 человек. Детские хирурги Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина провели редкую операцию.

- У мальчика был врождённый порок развития желчевыводящих путей, удвоение и киста общего желчного протока. Сейчас пациент уже прооперирован, - рассказал заведующий хирургическим отделением педиатрического корпуса Андрей Варламов. - Частично резецированы желчные протоки с желчным пузырем и создано сообщение между печеночными протоками и тонкой кишкой.

После успешной операции и успешной адаптации ребенок выписан домой. Подобные операции относятся к уникальным хирургическим вмешательствам. Всего же в этом году врачи хирургического отделения больницы им. В.Д. Середавина помогли 1780 детям и провели 661 операцию.