Дмитрий Азаров о центре «Поиск»: «Нельзя принимать решение, не посоветовавшись с людьми»

Вот именно это здание и стало яблоком раздора

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время онлайн встречи со студенческим активом региона высказал мнение о возможной передаче здания, в котором сегодня работает клуб дополнительного образования и творчества «Поиск», под детский сад.

– Всегда, в любом вопросе надо советоваться с людьми. Муниципальные власти планируют передать его под детский сад. Сам по себе детский сад – хорошее дело, но сначала нужно понять детально, подробно, а где будут эти кружки работать, удобно ли это детям и родителям? Все это требует предварительной проработки, – отметил губернатор. - Важно, что городские власти ещё не приняли никакого решения. Надеюсь, что сейчас посоветуются и только после этого предложат вариант.

Отметим, городские власти обсуждают с родителями воспитанников центра «Поиск» на ул.Осипенко, будет ли центр перенесён в близлежащие учетные заведения.