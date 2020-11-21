На территории Самарской области продолжает действовать масочный режим Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Самарской области выявлено 225 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Наибольшее число заболевших снова в Самаре – 47 человек. Еще 20 заболевших выявили в Тольятти. 13 новых случаев зафиксировали в Кинель-Черкасском районе и 12 в – Сызрани.

Также в региональном оперштабе отметили, что по 10 новых заразившихся нашли в городе Отрадный и Красноармейском районе, в Новокуйбышевске – 9, в Большеглушицком и Приволжском районах – по 8 новых случаев. Еще семь заболевших в Жигулевске, Красноярском и Сергиевском районах. По шесть пациентов добавилось в Елховском, Похвистневском и Ставропольском районах. По пять заболевших в Октябрьске, Безенчукском, Борском и Нефтегорском районах. Четыре новых случая в Богатовском районе. По три заболевших в Большечерниговском, Исаклинском, Клявлинском, Кошкинском и Шигонском районах. Еще по два человека заразились в Похвистнево, Сызранском и Шенталинском районах. По одному новому пациенту в Алексеевском, Кинельском, Пестравском и Челно-Вершинском районах.

17 человек выявили при обследовании круга контактных с ранее заболевшими, 179 - при обследовании пациентов с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ и еще 29 человек среди тех, у кого не было симптомов.

Итого, общее число заразившихся в Самарской области с начала пандемии – 20173 человек.