Еще 6 человек умерли в Самарской области от COVID-19

Берегите себя! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 21 ноября в Самарской области с начала пандемии от коронавируса умерли 379 человек. В том числе о смерти шести пациентов стало известно за минувшие сутки.

- Скончались женщины 57, 66, 79, 88 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы, женщина 70 лет, а также мужчина 64 лет, страдавший заболеваниями органов пищеварения, - сообщили в региональном оперштабе.

Сейчас Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 11,87, в то время как по стране - 24,51.

Специалисты отмечают, что в нашем регионе более 90% пациентов выздоравливают. В нарастающим итоге это 18332 человек. В том числе 137 пациента были выписаны из стационаров за минувшие сутки, а еще 126 человек завершили амбулаторное лечение.