На проспекте Кирова может появиться подземный переход

А как считаете вы, нужен там переход?

Жители Самары в социальных сетях обратились в городской департамента транспорта с просьбой пересмотреть организацию дорожного движения на проспекте Кирова. Речь идет об участке от пересечения с улицей Молодежной до перекрестка с улицей Демократической.

Местные жители отметили, что многие самарцы часто переходят дорогу на этом участке, нарушая правила. Причем не по пешеходному переходу, а где получиться, оживленный проспект переходят как взрослые, так и дети. Горожане опасаются, что с приходом зимы на этом участке может увеличиться число ДТП, ведь световой день будет короче.

Представители департамента транспорта напомнили, что на данному участке есть сразу два пешеходных перехода.

—Но между ними и перекрестками с Демократической и Молодежной меньше 300 метров, — пояснили чиновники и предложили построить там подземный пешеходный переход. Свою идею они адресовали в департамент градостроительства.

Однако не все жители города восприняли этот вариант с энтузиазмом.

- Лучше сделать там регулируемый пешеходный переход. Если люди переходят, значит им там удобно и на этом месте надо сделать наземный пешеходный переход и не тратит сотни миллионов рублей на строительство подземного перехода, - высказал свое мнение Павел.

Чиновники же сообщили, что сейчас этот участок взят на мониторинг для дополнительного изучения ситуации.