«Водитель погиб»: на Южном шоссе в Тольятти столкнулись «ВАЗ 2108» и «Хюндай Солярис»

Осторожнее на дорогах!

Авария, в которой погиб человек, произошла сегодня в Тольятти. Там на Южном шоссе напротив 6 КПП столкнулись «ВАЗ 2108» и «Хюндай Солярис».

На место ДТП оперативно прибыли спасатели Центра Гражданской Защиты. В результате бокового столкновения обе машины серьезно пострадали. Чтобы достать людей из покореженных автомобилей спасателям пришлось воспользоваться гидравлическим инструментом. Так заблокированным оказался водитель иномарки.

Освободив мужчину, спасатели передали его медикам. Водителя «ВАЗ 2108» спасти не удалось, он получил травмы не совместимые с жизнью.