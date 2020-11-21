В Самаре снесут двухэтажный дом у парка Металлургов

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В Самаре планируют снести еще один старый дом. Городская администрация намерена очистить участок, что сейчас занимает дом №232 на улице Ставропольской. Постройка 1952 года находиться у парка Металлургов, на углу ул. Ставропольской и Ташкентского переулка. Сам дом занимает участок площадью 390 кв. метров.

Известно, что в доме три приватизированные квартиры, а на первом этаже нежилое помещение более 253 кв. метра. Квартиры горожан оценят и изымут, а взамен предоставят новое жилье. Когда дом снесут, земля, на которой он сейчас находиться перейдет в муниципальную собственность.