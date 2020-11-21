Движение трамваем в районе остановки "Хлебзавод" в Самаре восстановлено

Теперь проезду трамваем ничего не мешает

В субботу, 21 ноября, некоторым самарцам пришлось ждать трамвай дольше обычного. Все потому что электротранспорт стоял в «пробке».

В районе остановки «Хлебзавод» на ул. Победа произошло ДТП. Столкнувшееся автомобили мешали проехать трамваем. Очевидца отмечают, что в трамвайной пробке собралось не менее шести составов. Однако сейчас движение полностью восстановлено.

Как сообщили корреспондентам КП-Самара в городском ТТУ, в 20.31 трамваи продолжили свой путь по маршрутам.