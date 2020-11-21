Начало недели в Самарской области может быть снежным

Ждёте снег? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже в начале следующей недели в Самарской области может пойти снег. Как сообщают синоптики, сейчас территория Средней Волги останется под влиянием антициклона, центр которого расположен над районами Казахстана.

- В выходные сохранится сухая, солнечная, морозная погода со слабым ветром. В последующие дни основным фактором формирования погодных условий станет Скандинавский циклон и связанные с ним атмосферные фронты. Температурный фон повысится, пройдет небольшой и умеренный снег, - уточнили в ФГБУ «Приволжское УГМС».

Так в воскресенье в Самарской области существенных осадков не ожидается, но погода уже начнет меняться. Ветер подует юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Столбики термометра покажут -2...-7 °C. Осторожнее, местами гололедица.

А вот уже в ночь с воскресенья на понедельник небо заволокут тучи, и местами пройдет небольшой снег. Ветер усилиться до 6-11 м/с.Температура воздуха -6...-11 °C.

В понедельник, 23 ноября, будет также облачно. Пройдет небольшой снег, местами умеренный. Днем воздух прогреется до -1...-6 °C. Ветер сохранит свою силу и направление.