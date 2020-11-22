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Самарская студентка разработала удобное приложение для "домашних" больных

Оно будет напоминать о приеме лекарств, также пациент будет вести дневник здоровья
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
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Проект команды СамГМУ уже получил грант на Молодежном форуме ПФО iВолга

Проект команды СамГМУ уже получил грант на Молодежном форуме ПФО iВолга

Самарская студентка разработала удобное приложение, которое поможет амбулаторным больным и позволит врачам контролировать ход их лечения. Милена Климанова работает в областном противотуберкулезном диспансере и в какой-то момент поняла, что хочет с помощью современных технологий сделать оказание помощт больным более совершенным.

С приложением будет работать и врач, и пациент. Сначала медик осмотрит больного, назначит лечение и загрузит все рекомендации в приложение. Пациент будет регулярно получать напоминание о необходимости принять лекарства, затем он должен будет поставить отметку, что сделал это. Также в приложении больной будет вести дневник, описывая свое самочувствие. Это позволит высвободить время врача, которое он сейчас тратит на обзвон больных.

- Принимая во внимание текущую санитарно-эпидемиологическую обстановку, мы понимаем, что данное приложение будет актуально не только для больных туберкулезом. В случае успешной апробации приложения, хочу попросить Вашего содействия в массовом внедрении приложения в специализированные медицинские учреждения нашего региона, - обратилась автор приложения к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.

Глава региона проект поддержал и поручил министерству здравоохранения Самарской области помочь реализовать его - в различных больницах и для врачей разных профилей.