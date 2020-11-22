Самарская студентка разработала удобное приложение для "домашних" больных

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Самарская студентка разработала удобное приложение, которое поможет амбулаторным больным и позволит врачам контролировать ход их лечения. Милена Климанова работает в областном противотуберкулезном диспансере и в какой-то момент поняла, что хочет с помощью современных технологий сделать оказание помощт больным более совершенным.

С приложением будет работать и врач, и пациент. Сначала медик осмотрит больного, назначит лечение и загрузит все рекомендации в приложение. Пациент будет регулярно получать напоминание о необходимости принять лекарства, затем он должен будет поставить отметку, что сделал это. Также в приложении больной будет вести дневник, описывая свое самочувствие. Это позволит высвободить время врача, которое он сейчас тратит на обзвон больных.

- Принимая во внимание текущую санитарно-эпидемиологическую обстановку, мы понимаем, что данное приложение будет актуально не только для больных туберкулезом. В случае успешной апробации приложения, хочу попросить Вашего содействия в массовом внедрении приложения в специализированные медицинские учреждения нашего региона, - обратилась автор приложения к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.

Глава региона проект поддержал и поручил министерству здравоохранения Самарской области помочь реализовать его - в различных больницах и для врачей разных профилей.