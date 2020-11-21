15-этажный дом хотят воткнуть в Самаре на берегу Волги рядом с речвокзалом

именно здесь - как предполагается - расположится новый дом

В Самаре ГК Берег хочет построить 15-этажную высотку на берегу Волги рядом с речным вокзалом. Этот проект принадлежит ГК Берег и уж точно противоречит концепции развития исторического поселения и центра Самары. Внимание к этому факту привлек депутат Госдумы Александр Хинштейн.

- 15-этажного монстра ГК «Берег» хочет построить в 21 квартале Самары, уничтожив вид на старый город, - написал он в своем твиттере.

Алексндр Хинштейн уточнил, что компания успела оформить охранную зону с высотностью в 45 метров. И уточнил, что уже обсудил ситуацию с губернатором и мэром города и все едины во мнении, что высоток в историческом центре города в границе поселения быть не должно. В любом случае на этой точке она испортит уникальный вид на город с воды.

- Надо блокировать РС срочно, позже будет дороже, экспертов которые поставили подпись под высотностью лишать лицензий, допуска СРО, - присоединились к обсуждению горожане.

Вот как они сумели оформить? Что с законами у нас? Почему те, кто допускает такое не в тюрьме? - возмущаются читатели в твиттере у депутата.

Александр Хинштейн пообещал, что до стройки в этом месте не дойдет.

- Мне стало известно, что "Берег" уже обратился за разрешением на строительство в минстрой. 21 квартал - это Пионерская, Водников, Венцека, Разина, самый центр Самары. Строить здесь высотки - преступление, тем более - в условиях моратория в историческом поселении, - уточнил свою позицию Хинштейн.

КП-Самара будет следить за ситуацией.