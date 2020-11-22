В Самарской области за сутки сгорели десять бань

В Самарской области участились пожары Фото: Архив "КП"

В Самарской области участились пожары. Возможно это связано с заметным похолоданием и невнимательностью при обращении с огнем, к примеру при растопке бань. За минувшие сути в регионе зафиксировали 10 возгораний таких построек.

Как сообщили в главном управлении МЧС России по Самарской области, пожарные выезжали на тушение горящих бань в Железнодорожном районе Самары, в Сызрани, Жигулевске, в Пестравском, Кроасноармейском, Сызранском, Ставропольском, а также Кошкинском и Волжском районах.

Всего же за прошедшие сутки на территории области произошел 31 пожар. В ЧП никто не пострадал.

В МЧС о необходимости осторожного обращения с огнем.

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