«Уфимец» не устоял: БК «Самара» завершила выездную серию очередной победой

Очередная победа самарских баскетболистов Фото: БК "Самара"

В субботу, 21 ноября, в Уфе БК«Самара» провел заключительную игру в рамках трехматчевого выезда. Сперником самарцев был местный «Уфимец». Домашня площадка не помогла ему справиться с гостями. Как сообщает пресс-служба самарского баскетбольного клуба, уже в стартовый период «Самара» завершила с преимуществом — 19:15. Вторая десятиминутка завершилась со счетом 49:32 также в пользу гостей. Еще +23 очка «Самара» набрала перед заключительным периодом. А звершился матч с "Уфимцем"со счетом 98:71 в пользу гостей.

Стоит отметить, что в этой игре самарская команда реализовала 50 процентов трехочковых бросков. После этого триумфа, БК «Самара» остается единственной командой в Суперлиге-1, которая идет без поражений.