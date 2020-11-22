В Самарской области немного потеплеет и пойдет снег

В Самарской области немного потеплеет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заключительная полная неделя ноября в Самарской области будет немного теплее чем предыдущая, во всяком случае ее начало.

- К вечеру воскресенья к границам нашего региона подойдет более теплая и влажная воздушная масса, поэтому в понедельник температурный фон повысится, - сообщают в Приволжском УГМС.

В понедельник, 23 ноября, синоптики обещают облачную погоду, местами по области умеренный снег. Будет дуть теплый Юго-Восточный ветер со скоростью 6-11 м/с.

Днем температура воздуха будет варьироваться от -6 до -1 градуса, это на несколько граудсов теплее, чем на прошлой неделе.

Такую же погоду обещают и во вторник, 24 ноября. Похолодает только в ночь до — 9 градусов. Также сохранится вероятность снежных осадков.