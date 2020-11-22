Заболевших все больше: в Самарской области за сутки на 22 ноября выявили 231 новый случай коронавируса

Каждый день статистика показывает новые рекорды по заболеваемости коронавирусом в регионе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки выявлен 231 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Это очередной рекордный показатель по региону. По данным на 21 ноября было выявлено 225 заразившихся.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 20 404 случая заражения COVID-19. Вылечились 18 477 пациентов, в том числе 145 были выписаны из больниз и с амбулаторного лечения за прошедшие сутки. По состоянию на 22 ноября от осложнений на фоне инфекции умерли еще 4 жителя Самарской области. Общее количество жертв коронавируса в Самарской области достигло 383 человек.

В целом по стране за сутки выявили 24 581 заболевшего COVID-19. Общее количество заболевших превысило 2 млн человек, более 1,5 млн человек смогли победить болезнь.