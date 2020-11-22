Нападающий ХК «Лада» Артур Тянулин будет играть в Германии

ХК "Лада" и Артур Тянулин договорились о расторжении контракта Фото: ХК "Лада"

23-летний нападающий хоккейного клуба «Лада» Артур Тянулин покидает тольяттинскую команду. Его контракт с «Ладой» был рассчитан до конца апреля 2021 года.

Однако игрок и клуб договорились о расторжении соглашения. Напомним, Артур Тянулин, сыграл за волжан в 10 матчах, в которых набрал 4 очка.

Руководство «Лады» поблагодарило Артура Тянулина за работу и помощь команде в сложный период, а также пожелало нападающему успешного выступления в чемпионате Германии.

Согласно данным championat.com, хоккеист продолжит свою спортивную карьеру в немецком клубе "Крефельд Пингвинз".