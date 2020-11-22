Самара и Тольятти в лидерах: стало известно где и как в Самарской области заразились коронавирусом новые пациенты

Большинство новых заболевших опять в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Самарской области выявлен 231 новый случай заражения коронавирусом. Наибольшее количество заразившихся традиционно в Самаре. В областной столице COVID-19 лабораторно подтвердился у 48 человек. На втором месте ежедневного антирейтинга Тольятти, где выявили 23 новых случая заражения. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба. Еще 18 человек заразились в Отрадном, 17 — в Богатовском районе, 16 человек в Сызрани, а также 13 новых заболевших нашли в Красноярском районе. 10 и меньше человек с COVID-19 обнаружили за сутки в Чапаевсе, Октябрьске, Похвистнево, Красноармейском, Безенчукском, Большечерниговском, Похвистневском, Большеглушицком, Хворостянском, Нефтегорском, Приволжском, Елховском, а также в Ставропольском, Шенталинском, Сызранском и Шигонском районах.

Чаще всего коронавирус выявляются у пациентов с ОРВИ и пневмонией, на этот раз 191 человек. При профосмотрах о заражении узнали 23 человека, еще 17 выявлено из числа контактных.

С начала пандемии в Самарской области зафиксировано 20 404 случая заражения коронавирусом. Выздоровели более 90% пациентов — 18477 человек.