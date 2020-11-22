Самарцы могут скорректировать новый трамвайный поворот на пересечении Ново-Вокзальной и Ставропольской

Проект нового трамвайного поворта обсудят на публичных слушаниях Фото: Архив "КП"

Жителей Самары приглашают на обсуждение нового трамвайного поворота. Его планируется построить на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Ставропольской.

Согласно проекту планировки по нему трамваи при движении от проспекта Кирова смогут поворачивать направо со Ставропольской на Ново-Вокзальную.

Как будет выглядеть поворот, можно увидеть с 28 ноября по 14 декабря в администрации Промышленного района на ул. Краснодонской, 32А с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30. Если к проекту возникнут вопрос, свои предложения и замечания можно оставить там же или озвучить их уже на публичных слушаниях. Они состоятся 15 декабря в 16:00 по адресу ул. Краснодонская, 32.