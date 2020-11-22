Жертвами коронавируса стали еще четыре жительницы Самарской области

Днем ранее коронавирус унес жизни шесть человек в области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 22 ноября, в Самарской области стало известно о 231 новом заразившемся коронавирусом. Это очередной рекордный показатель для региона. И, к сожалению, в редкие дни, обходит без новых жертв. ЗА предыдущие сутки в губернии скончались еще четыре человека с коронавирусом.

Инфекция унесла жизни женщин в возрасте 58 и 55 лет, 65 лет и 81 года. У всех были проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Всего с начала пандемии в области умерли 383 пациента с COVID-19. По данным самарского регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, показатель смертности на 100 тысяч населения в области сейчас почти равен 12. Это в два раза ниже чем по стране.

90% заболевших в Самарской области смогли справиться с болезнью.