Шел по льду в темноте: в Самарской области рыбак не смог выбраться из промоины на озере

Причина трагедии очевидна - не соблюдение правил безопасности на льду Фото ПСС

С наступлением холодов, многие заядлые рыбаки стремятся раньше начать зимнюю рыбалку, При этом, иногда забывают о собственной безопасности.

Так, 22 ноября около Чапаевска произошла трагедия. На озере Грязный Ерик утонул рыбак. Мужчина пересекал озеро в темное время суток. По предварительным данным Поисково-спасательной службы Самарской области, он не заметил в темноте среди льда промоину и оказался в воде.

Самостоятельно выбраться на плотный лед мужчина не смог, помочь ему вероятно было некому.

Утром спасатели отправились на поиски рыбака.

- В 09.40 отряд из четырех водолазов приступил к проведению поисковых работ на месте происшествия. Телло утонувшего удалось обнаружить через два часа на глубине 4 метров и на расстоянии 15 метров от берега, - сообщили в региональной ПСС.

По мнению спасателей, причина трагедии очевидна - не соблюдение правил безопасности на льду.