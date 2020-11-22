Железнодорожный район Самары потратит 8 млн рублей на ремонт дворов

Дворы отремонтируют к началу следующего учебного года Фото: Архив "КП"

В Железнодорожном районе Самары планируется отремонтировать несколько дворов. Речь идет о территориях у домов № 7а и 9а по ул. Гагарина, а также около домов № 157, 157а, 159 и 161 по ул. Революционной.

На их ремонт Железнодорожный район выделит из своего бюджета 8 млн рублей. Такова сумма контракта. Согласно документации,в одном из дворов по ул. Гагарина планируют установить детскую игровую площадку с покрытием из резиновой крошки, спортивный комплекс для детей 6-14 лет, разные качели и карусель. На Революционной в дополнение к этим же объектам установят песочницу и качели «Гнездо» и качалку на пружинах.

В рамках контракта предусмотрено и благоустройство дворов. Подрядчик должен будет замостить тротуар плиткой, установить скамейки, урны и информационные стенды, отгородить газоны и высадить там сирень, каштан, липу, рябину, клен и иву.

Компанию, которая этим займется, планируется выбрать 2 декабря. Работы она должна начать 1 января и завершить их к 1 сентября 2021 года.