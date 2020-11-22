В Самаре умерла настоятельница Иверского женского монастыря

Настоятельница скончалась на 81 году жизни Фото: Самарская Епархия

В Самаре на 81 году жизни скончалась настоятельница Иверского женского монастыря схиигумения Иоанна. О печальной новости сообщили в Самарской Епархии.

В миру схиигумению Иоанну звали Людмила Капитанцева. Она родилась 18 марта 1940 года в Сталинграде. Вся жизнь ее была связана со служением.

В августе 1994 года решением Священного Синода Русской Православной Церкви и последующим Указом Самарской епархии монахиня Иоанна была назначена настоятельнице в Самарский Иверский монастырь и трудилась здесь более 20 лет.

- Упокой, Господи, душу рабы Твоей, новопреставленной схиигумении Иоанны, и прости ей вся согрешения вольная и невольная, и даруй ей Царствие Небесное! - написали на сайте Самарской Епархии.

«Комсомольская правда - Самара» также приносит свои соболезнования.