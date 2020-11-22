Дмитрий Азаров о бронировании новогодних корпоративов в Самаре: «Думаю, это преждевременно»

Губернатор считавет, что масштабные корпоративы могут быть опасны в нынешней эпидобстановке Фото: скриншот

Самарцам пока рано бронировать кафе и рестораны под новогодние корпоративы. Такое мнение высказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем Инстаграме.

- Многие пишут, что уже бронируют кафе и рестораны на новый год, заведения уже берут предоплату. Думаю, что организации общепита делают это преждевременно. Мы, конечно, будем следить за ситуацией, и она меняется каждую неделю. Но считаю, что такое празднование на корпоративах, будет представлять опасность в конце декабря, так же как и сейчас, - отметил Дмитрий Азаров.

Глава региона пообещал, что власти вернутся к этому вопросу после тщательной его проработки.

Профильные министерства и санитарные ведомства уже готовят предложение о работе общепитов и торговых сетей в преддверии и в период новогодних праздников. Свои наработки они должны представить через неделю.

Одна из возможных мер, возвращение весенних ограничений в магазинах, когда на одного посетителя должно было приходиться не менее 4 кв. м. По мнению Дмитрия Азарова, это поможет уменьшить новогодний ажиотаж и снизить угрозу распространения коронавируса.