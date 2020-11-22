«Идея неплохая, но нужно было спросить родителей»: Дмитрий Азаров сказал, что решение по центру «Поиск» еще не принято

Будущее центра "Поиск" еще раз обсудят с родителяит его воспитанников

Самарский центр дополнительного образования «Поиск» пока не расформировывают. Решение сделать в этом здании на ул. Осипенко, 32а детский сад нуждается в более детальном обсуждении совместно с родителями воспитанников Центра. Об этом еще раз напомнил в своем инстаграмме губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Городские власти поторопились с таким заявлением. Сначала надо было предложить решение, где заниматься детям, сообщить об этом родителям, и с учетом общественного мнения принимать решение. Когда подходят к этому вопросу без учета мнения людей, задача становится нерешаемой, - отметил глав региона.

При этом Дмитрий Азаров, отметил, что сама идея, за счет этого здания увеличить места в детских садах, неплохая. Однако все нужно обсудить с жителями.

Губернатор, еще раз попросил городские власти более внимательно относиться к мнению людей и выразил надежду, что администрация Самары примет разумное решение с учетом аргументов родителей и детей.