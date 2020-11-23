ЦСК ВВС прервал серию поражений, победив "Металлург"

Самарцам предстоит сыграть с принципиальными соперниками из Тольятти

Самарская команда ЦСК ВВС в воскресенье во Дворце спорта "Кристалл" встречалась с новокузнецким "Металлургом" в матче Высшей хоккейной лиги.

Самарцы перед этой встречей проиграли дважды, "Металлург" ранее уступил "Ладе" в Тольятти. Гости из Новокузнецка вышли вперед в первом периоде, создав задел в две шайбы, но самарцы сумели сравнять, а незадолго до финальной сирены вышли вперед. Шайбы у ЦСК ВВС забрасывали Максим Лазарев, Артем Ворошило и Никита Михайлов.

Самарцы победили со счетом 3:2. В турнирной таблице ЦСК ВВС идет на 22-м месте. Следующую игру самарские хоккеисты проведут 26 ноября, дома встретившись с тольяттинской "Ладой".