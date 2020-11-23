Погиб 16-летний пропавший подросток из Тольятти

Подросток, которого искали с 20 ноября, погиб

Погиб 16-летний подросток из Тольяти, которого искали с 20 ноября. Об этом сообщается на странице в социальных сетях добровольческого поисково-спасательного отряда “ЛизаАлерт”.

Подросток ушел из дома в пятницу, 20 ноября, и с тех пор о его местоположении не было известно. Его искали волонтеры, размещались объявления в социальных сетях.

Как сообщили в поисковом отряде, парень найден, он погиб. Об обстоятельствах случившегося не сообщается. "Приносим соболезнования родным и близким", - написали на странице отряда.

Поисково-спасательный отряд “ЛизаАлерт" занимается поиском людей, которые пропали в лесу и в городе. Заявку о пропавшем человеке можно оставить на сайте отряда.