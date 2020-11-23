При пожаре в Новокуйбышевске пострадала женщина

Ночью, 22 ноября, около часа ночи в Новокуйбышевске, горело заброшенное дачное строение. Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, пожар произошел по адресу Луговая, 8а. Здесь загорелся заброшенный дачный домик.

- В 00:54 пожарное подразделение выехали к месту вызова. Как выяснилось, горело заброшенное садоводческое строение на площади 15 квадратных метров. В 01:25 пожар был ликвидирован, для тушения привлекались 9 человек личного состава и 2 единицы спецтехники, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В главном управлении МЧС по Самарской области также сообщили, что пожаре пострадала женщина 1961 года рождения. Пострадавшая получила травмы, была ли она госпитализирована затем - неизвестно как и то, что именно она делала на месте происшествия.