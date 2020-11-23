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Коронавирус Covid-19

В Самарской области 234 новых случая заражения коронавирусом: данные на 23 ноября 2020

За сутки в регионе один новый смертельный случай
Вячеслав СОРОКИН
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В регионе очередной рекорд по количеству заразившихся

В регионе очередной рекорд по количеству заразившихся

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки зафиксировано 234 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Это очередной рекордный показатель, в регионе ежедневно фиксируется более 200 случаев.

Всего в Самарской области 20 638 заразившихся с начала пандемии. Из них выздоровели более 18 тысяч человек, в том числе 139 - за прошедшие сутки. Зафиксирован один новый летальный случай, за все время умерли 384 человека.

В целом по стране за сутки выявлено 25 173 новых случаев заражения, всего заболели порядка 2,1 млн человек.