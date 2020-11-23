«Самара» досрочно вышла в полуфинал Кубка России по баскетболу. Ее соперник снялся с турнира

«Самара» - действующий обладатель трофея. Фото: БК «Самара».

Баскетбольный клуб «Самара» досрочно прошел в полуфинал Кубка России. Все из-за того, что соперник по четвертьфиналу «Университет-Югра» снялся с турнира, сообщает пресс-служба волжской команды.

- В начале ноября несколько игроков сургутской команды получили положительные тесты на коронавирус, из-за чего команда ушла на карантин и кубковые матчи с «Самарой», изначально запланированные на 11 и 20 ноября, перенесли на более поздний срок. Однако позже руководство «Университета-Югра» обратилось в РФБ с письмом о невозможности дальнейшего участия в Кубке России в связи с плотным графиком календаря Суперлиги-1 и множеством переносимых матчей, - уточнили в БК «Самара».

В полуфинале волжане встретятся с победителем пары «Темп-СУМЗ-УГМК» - «Уралмаш».

Напомним, «Самара» - действующий обладатель Кубка страны. В прошлом сезоне подопечные Игоря Грачева по сумме двух встреч обыграли в финале «Темп-СУМЗ-УГМК».