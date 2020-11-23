Названо число студентов вузов, заболевших коронавирусом

Самарских студентов коронавирус не обошел стороной даже на дистанционке Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре коронавирусом болеют 129 студентов, об этом рассказали на совещании Совета ректоров вузов Самарской области. Еще почти 3,5 тысячи болеют ОРВИ - и это из 58 тыс студентов, которые сейчас обучаются в университетах региона. Ректоры двух крупнейших вузов рассказали о том, как обстоят дела в их учебных заведениях.

Так в Самарском университете COVID-19 нашли у восьми студентов, но наблюдается большой процент больных с ОРВИ.

- - Мы проводим очно, в небольших группах, только семинары и лабораторные, лекции проходят дистанционно. Еще 272 иностранных студента, которые поступили на первый курс в этом году, не смогли приехать, поэтому также учатся на удаленке, - рассказал ректор университета Владимир Богатырев. Также он отметил, что студентам помогают, в частности, предусмотрев снижение платы за общежитие.

В Самарском государственном техническом университете также дистанционно проводят лекции, но практика и лабораторные требуют личного присутствия. Здесь подтвержден коронавирусный диагноз у 10 преподавателей и 29 студентов, случаев ОРВИ гораздо больше.

Все ректоры согласились, что сохранить такой смешанный режим работы придется. Но нужно оказывать дополнительную поддержку тем студентам и сотрудникам, кто относится к малообеспеченным категориям граждан.