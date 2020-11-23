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Автомойщик из Тольятти решил покататься на "Калине" клиента

Владельцу машины это совершенно не понравилось и он обратился в полицию
Наталья АРТЯКОВА
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При проверке документов сотрудники ГИБДД установили, что водитель не является владельцем транспортного средства

При проверке документов сотрудники ГИБДД установили, что водитель не является владельцем транспортного средства

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти сотрудники полиции задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Как стало известно, мужчина 1991 года рождения, который был ранее неоднократно судим, угнал с автомойки в Комсомольском районе клиентский автомобиль.

- В ходе опроса подозреваемый признался, что взял, для своих личных целей, автомобиль «Лада Калина», который клиент оставил на ночь на мойке, чтобы утром забрать свою машину чистой, -сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, - На данный момент автотранспорт возвращен законному владельцу.

Что касается подозреваемого, то в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту неправомерного завладения чужим автомобилем без цели хищения. По данной сталье предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Кроме того, нарушитель отказался в прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Сотрудники полиции составили на нарушителя административный протокол.

Криминал