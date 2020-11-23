Самарским предпринимателям раскроют тонкости организации работы стоматологической клиники

Самарским предпринимателям раскороют тонкости организации работы стоматологической клиники Фото: Shutterstock

Участники встречи смогут выиграть SPA-чистку полости рта на инновационном аппарате AIR FLOW Prophylaxis Master

В официальном аккаунте проекта «Мой бизнес 63» в Инстаграм https://www.instagram.com/mybiz63/ продолжается цикл онлайн-встреч с успешными бизнесменами Самарской области и России.

26 ноября 2020 года всех, кто интересуется темой создания и развития бизнес-проектов, приглашаем присоединиться к беседе в прямом эфире с главным врачом и директором самарской стоматологической клиники «Киостом» Игорем Косачевым.

Игорь Олегович – практикующий стоматолог-хирург и имплантолог – совмещает прием пациентов с руководящей работой в клинике. Он расскажет слушателям прямого эфира об истории создания своего бизнеса. Поделится наблюдениями относительно особенностей реализации проектов сфере медицины. Какие тонкости стоит учитывать в управлении клиникой? На что обратить внимание при приеме на работу сотрудников и где искать клиентов? Какой потенциал для развития необходимо использовать? Мероприятие будет особенно полезно тем, кто планирует или уже развивает собственный бизнес в медицинской сфере.

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