Уникальный «Черный квадрат» Малевича жители Самары увидят своими глазами

Жители Самары своими глазами могут увидеть уникальную картину Малевича Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Самарском областном художественном музее, который находится в Самаре на Куйбышева, 92, начинает работу выставка оригинала знаменитой картины Казимира Малевича «Черный квадрат». В рамках программы «Дни Эрмитажа» в Самарской области, из Санкт Петербурга в Самару на некоторое время привезут уникальную картину эпохального российского художника.

- Выставка состоится в Самарском областном художественном музее в период с 27 ноября по 20 декабря 2020 года. Всю информацию, в том числе график работы выставки, можно узнать по контактным телефонам музея или же на официальном сайте, - сообщили представители самарского музея.

Картина «Черный квадрат» является уникальным произведением искусства. Картина написана российским и советским художником-авангардистом Казимиром Малевичем. «Изюминка» картины в том, что черный квадрат появился в результате смешения различных цветов, кроме самого черного. Сам же художник видел в своем произведении глубочайшую тайну, некий сакральный смысл, идею «абсолютного нуля».