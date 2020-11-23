В Самаре хотят запретить ловить бездомных собак при детях

Бездомных животных запретят отлавливать, если рядом будут дети Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Комитет по местному самоуправлению самарской губернской думы внес поправки в закон «Об административных правонарушениях» на рассмотрение. Поправки касаются отлова и содержания безнадзорных животных и регламентируют работу организаций, которые такой деятельностью занимаются.

В первую очередь, законотворцы решили обратить внимание на особенности работы тех, кто забирает собак. Во-первых, им запрещают работать в присутствии несовершеннолетних, если нет угрозы жизни или здоровью человека. Штраф может составить 4-5 тысяч рублей на должностное лицо и 15-20 тысяч рублей для юрлиц.

Также предлагают штрафовать организации по отлову, если они работают без наряда и лицензии. Нельзя применять приспособления и препараты, которые могут привести к гибели животных, нельзя трогать животных, у которых уже есть неснимаемые или несмываемые метки.

Особо регламентируются сама перевозка и дальнейшее содержание в приюте: закон предусматривает, что нельзя превышать допустимое число животных в перевозке, а владельцы приюта не имеют права препятствовать осмотру питомцев людьми, которые потеряли кошку, собаку или другого зверька или же уполномочены владельцами на поиск домашнего любимца.

Авторы отмечают, что этот законопроект позволит устранить многие пробелы в законодательстве.