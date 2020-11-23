В Самаре из общественного транспорта высадили почти 800 человек без масок

Из автобусов, троллейбусов и трамваев продолжают высаживать пассажиров без масок Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре продолжают проверять пассажиров общественного транспорта. Вместе с сотрудниками МВД по трамваям и автобусам ходит межведомственная бригада. Сотрудники следят за соблюдением масочного режима и составляют на нарушителей протоколы - особо сопротивляющимся грозит штраф до 30 тыс рублей.

- К 23 ноября в Самаре уже составлено 82 протокола за нарушение обязательного масочного режима в общественном транспорте, в том числе 12 за минувшую неделю. Первые дела уже находятся на рассмотрении в суде, - сообщил заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Юрий Тапилин.

Он также рассказал, что с начала осени из общественного транспорта «высадили» 779 человек без масок. В метро не смогли спуститься 7 962 человек по той же причине.

Кстати, такие рейды проводятся не только в утренние и вечерние часы, но и также в любой другой межпиковый период.