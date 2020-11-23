Жителям Самарской области направили налоговые уведомления

Уведомления об оплате налогов переданы почтовому оператору и размещены в личных кабинетах налогоплательщиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самарской области направили уведомления об уплате налогов. Об этом говорится в сообщении ИФНС России по Октябрьскому району Самары.

Уведомления об оплате налогов переданы почтовому оператору и размещены в личных кабинетах налогоплательщиков.

Наиболее удобным способом оплаты является единый налоговый платеж. Это аналог электронного кошелька, на который можно перечислять деньги для уплаты налогов и задолженностей по ним. Сделать перевод можно в любое время, в том числе до получения налогового уведомления. В дальнейшем налоговый орган самостоятельно зачтет оплату при наличии на счету необходимой суммы.

Перечислить единый налоговый платеж можно с помощью электронных сервисов ФНС России, в том числе в личном кабинете налогоплательщика.

Вопросы по содержанию налоговых уведомлений можно задать, обратившись в налоговую инспекцию любым удобным способом: лично, направив письмо по почте, через "Личный кабинет налогоплательщика" или сервис "Обратиться в ФНС России", а также позвонив в контакт-центр ФНС России по бесплатному номеру 8 800 222-22-22.