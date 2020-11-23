Елена Лапушкина: центр "Поиск" останется в здании на Осипенко

Центр останется в прежнем здании

Центр воспитательной работы "Поиск" решили оставить в здании на ул. Осипенко, 32а. Под детский сад переоборудуют другое здание. Городские власти подчеркнули, что в позитивном решении проблемы сыграла свою роль активность родителей.

- Благодарим всех родителей, которые работали с нами в конструктивном диалоге. Мы поговорили с каждым и по итогам консультаций пришли к выводу, что центр продолжит свою работу. Лично для меня был очень важным фактором, что здесь много дошкольников и их родителям будет неудобно возить их куда-то в школу, в другое место, - отметила глава города Самара Елена Лапушкина.

Напомним, что вопрос возник примерно неделю назад. Городские власти анонсировали переселение школьников, занимающихся в кружках в центре "Поиск", по другим школам. А в здании, которое занимал центр воспитательной работы, собирались открывать детский сад по нацпроекту. Однако родители высказались против, они отмечали, что во многих семьях дети занимаются в 2-3 кружках, и родители прост не смогут возить их по всему городу.

В итоге в вопрос вмешался и губернатор Дмитрий Азаров, который заметил, что сначала, прежде чем принимать решение, нужно было спросить родителей. Также он уточнил, что администрация ведет с родителями диалог и обсуждает возможные варианты решения вопроса.

- Сначала надо было предложить решение, где заниматься детям, сообщить об этом родителям и с учетом общественного мнения принимать решение. Когда подходят к этому вопросу без учета мнения людей, задача становится нерешаемой, - отмечал губернатор.