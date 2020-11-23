Девять экипажей приняли участие в ралли по дорогам общего пользования в Самаре

К участию в ралли допускались обычные автомобили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В прошедшие выходные в Самаре состоялось ралли 3-й категории, в котором к участию допускаются обычные автомобили, а маршрут проходит по дорогам общего пользования.

По данным автомобильной федерации Самарской области, ралли 3-й категории включает как участки по обычным дорогам, где необходимо соблюдать правила дорожного движения, так и специальные допы на закрытых участках, где участники соревнуются в упражнениях на мастерство вождения.

К участию допускаются обычные автомобили, которые должны быть технически исправны и иметь полис ОСАГО. Экипаж включает водителя и штурмана, оба должны быть старше 18 лет.

Гонщики выполняли упражнения на площадке около торгового центра "Амбар", затем ехали на площадку ДОСААФ через дорогу, и по дорогам общего пользования следовали к финальной площадке.

Участие в ралли принимали девять экипажей, победу отпраздновал экипаж в составе которого выступали Виктор Некипелов и Павел Пилипук.