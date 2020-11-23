Кафе "Рахиб" в Самаре снесут в восемь раз дешевле, чем планировали

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Департамент градостроительства городского округа Самара определился с подрядчиком, который выполнит работы по сносу незаконного кафе «Рахиб». Оно находится на пересечении 22 партсъезда и улицы Красных Коммунаров.

На сайте госзакупок победителем аукциона стала фирма ППО "Стройкомплект" Подрядчик готов выполнить работы по сносу самовольной постройки за 549 242,82 рубля. Отметим, что начальная цена на проведение демонтажа капитального строения на аукционе составила 4 307 347,50 рублей, именно такую сумму готова была заплатить администрация.

Напомним, что история со сносом кафе тянется уже почти год. Сначала искали владельца и просили его самостоятельно ликвидировать постройку, затем уже этим занялась администрация. Кафе находится прямо рядом с памятником шоферам Великой Отечественной войны.