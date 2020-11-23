Самарские ребята могут задать видео-вопрос Деду Морозу

Дедушка Мороз приедет в Самару

Записать видеописьмо для Деда Мороза может каждый маленький житель Самары, а "Комсомольская правда - Самара" гарантирует его доставку до адресата. В пятницу, 27 ноября, в пресс-центре издания состоится телемост с главным зимним волшебником - Всероссийским Дедом Морозом из Великого Устюга. Онлайн-встреча пройдет в рамках благотворительного проекта «Путешествие Деда Мороза с НТВ». Дедушка расскажет о чудесах, которые он сотворил в нашем городе в этом году, ответит на вопросы самарцев: и взрослых, и детей.

Хотите задать свой вопрос? Поспешите! Записывайте видео на телефон - только проверьте, чтобы оно было горизонтальным - и присылайте на почту lika@phkp.ru. Дед Мороз будет рад также получить и видео творческих номеров детей. Отправляйте записи на указанный адрес до 25 ноября.

Видео-обращения обязательно покажут на нашей онлайн-встрече, а лучшие из них попадут в эфир телеканала НТВ.