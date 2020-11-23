В Самарской области пресекли работу наркопритона

Соседи рассказали полицейским об организации наркопритона в квартире Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Безенчукском районе Самарской области полицейские пресекли работу наркопритона. Об этом говорится в сообщении региональной полиции.

В правоохранительные органы поступила информация, что 36-летний мужчина в одной из квартир устроил наркопритон. По словам соседей, он пускал в свое жилище наркозависимых, где предоставлял им условия для производства и употребления наркотиков.

Полицейские также опросили лиц, склонных к наркомании, как выяснилось, они тоже ходили в квартиру к подозреваемому. На месте правоохранители изъяли ведро и пакет с веществом. Как показала экспертиза, в пакете были марихуана, гашишное масло и другие наркотические вещества.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы.