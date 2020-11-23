Замглавы Кинельского района будут судить за взятку в 425 тыс. рублей

Следователи закончили расследование в отношении замглавы Кинельского района Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В суд города Кинель Самарской области передано уголовное дело в отношении заместителя главы Кинельского района, который обвиняется в получении взятки в 425 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ региона.

По данным следствия, в 2019 году чиновник планировал устроить на руководящую должность в администрации директора компании, чтобы представители организации могли продолжить беспрепятственное строительство в районе. За это обвиняемому обещали 600 тыс. рублей, из которых он получил 425 тыс., после чего был задержан.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Чиновнику грозит до двенадцати лет лишения свободы.