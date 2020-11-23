Умер бывший футболист «Крыльев Советов» и президент «Юнита» Сергей Шмонин

За «Крылья» Сергей Шмонин сыграл пять матчей в 1996 году, позже он выступал за команду ветеранов клуба. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

23 ноября скончался бывший футболист «Крыльев Советов» Сергей Шмонин. Ему было 50 лет. Он умер после продолжительной болезни.

- Сергей Шмонин выступал за нашу команду в 1996-м году. В 2014 году Сергей Анатольевич стал чемпионом России среди ветеранов в составе «Крыльев Советов». Футбольный клуб «Крылья Советов» выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея Анатольевича. Мы скорбим вместе с вами… - говорится на сайте самарского клуба.

Сергей Шмонин – воспитанник самарского «Локомотива». За «Крылья» он сыграл пять матчей в 1996 году. С 2005 по 2008 Шмонин был президентом футбольного клуба «Юнит», за который в первый год существования команды сыграл 26 матчей и забил три гола.