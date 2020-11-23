В Жигулевске появились снежный человек и инопланетянин

В Жигулевске появился новый выставочный комплекс "Мозаика" с пятью экспозиционными залами. Они посвящены разным культурным направлениям и эпохам, но неразрывно связаны с легендами и историей Самарской Луки и Жигулевска, также несколько выставок здесь представили творческие организации Тольятти.

В новом выставочном центре можно увидеть макеты снежного человека, инопланетянина и летающей тарелки, услышать рассказы об ездовых собаках, посмотреть фотографии редких животных и растений, которые живут неподалеку. Свою частную археологическую коллекцию музею представил тольяттинский путешественник Артур Чубаркин.

Одним из первых оценил новый комплекс депутат Александр Живайкин. Он признался, что получил множество положительных впечатлений:

- Чем больше в Самарской области будет появляться новых, современных культурно-туристических объектов, тем больше будет новых рабочих мест и тем больше средств, полученных за счет въездного туризма, будет направлено на развитие 63-го региона, в том числе на социальную поддержку его жителей, - отметил Александр Живайкин.