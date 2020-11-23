Дмитрий Азаров о почившей схиигумении Иоанне: " Благодаря ее неустанным трудам монастырь получил второе рождение"

Настоятельница скончалась на 81 году жизни Фото: Самарская Епархия

Губернатор Самарской области выразил соболезнования в связи с уходом из жизни схиигумении Иоанны - настоятельницы Самарского Иверского женского монастыря. Дмитрий Азаров отметил, что именно благодаря ее неустанным трудам монастырь получил второе рождение.

- Он вернул славу одного из важнейших духовных центров Самары, области и всего Поволжья. За два десятилетия на территории монастыря были отреставрированы существующие и построены новые храмы, часовня, колокольня, благоустроена монастырская территория, - отметил Дмитрий Азаров.

Лдмиле Капитанцевой в марте 2020 года исполнилось 80 лет. Настоятельницей монастыря она была 20 лет. Глава региона отметил, что она всегда защищала интересы вверенного ей православного учреждения. Своим примером она вдохновляла молодых монахинь на праведный труд.

- Ее уход – невосполнимая потеря для Самарской митрополии, для многих и многих верующих, знавших ее, общавшихся с ней, получавших ее поддержку и мудрые напутствия, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Редакция КП-Самара также приносит соболезнования родным и коллегам почившей настоятельницы.