Минкульт РФ поддержал проведение всероссийского фестиваля "На сопках Маньчжурии" в Самаре

Фестиваль запланирован на июнь 2021 года и пройдет в Струковском парке

В министерстве культуры РФ поддержали проведение в Самаре всероссийского фестиваля духовых оркестров "На сопках Маньчжурии". Ранее с просьбой поддержать фестиваль к депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну обратились музыканты.

Вальс "На сопках Маньчжурии" написал композитор Илья Шатров в память о погибших воинах 214-го Мокшанского пехотного полка, которые одиннадцать дней вели кровопролитное сражение в районе Мукдена и Ляояна. Композиция впервые прозвучала в Струковском парке в Самаре в 1908 году (по другим источникам - в 1907 году).

Министр культуры РФ Ольга Любимова проинформировала депутата, что проект поддержан, объем финансирования будет определен по результатам проверки сметной документации.

Фестиваль запланирован на июнь 2021 года и пройдет в Струковском парке. Также в парке появится скульптура в честь первого исполнения вальса. Как сообщили депутату в городском департаменте культуры и молодежной политики, в городе рассматривают варианты спонсорской помощи, а также предпримут попытки получить Президентский грант или средства от минкульта РФ.