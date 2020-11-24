На Куйбышевском НПЗ молодежь получает все возможности для высокого старта

Молодежь КНПЗ штурмует вершины, не пасуя перед трудностями. Фото: АО «КНПЗ»

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод компании «Роснефть» кадровому вопросу уделяет большое внимание. Будущие сотрудники начинают углубленно изучать технические предметы в «Роснефть-классах», поддерживаются заводом в профильных вузах. Не заканчивается обучение молодых специалистов, и когда они приходят на предприятие. Чтобы вырастить достойный кадровый резерв, способный решать смелые задачи, молодежи предоставляют возможность совершенствовать лидерские качества в ходе различных тренингов и семинаров, реализовывать научный потенциал – участвуя в научно-технических конференциях, приобретать практические навыки – с помощью опытных наставников.

- Работать на заводе нелегко. Чтобы предприятие работало стабильно, держало свою марку, нужно прикладывать усилия, - считает инженер цеха №4 Ильдар Курмаев. – Если ты молодой специалист - будь старательным исполнителем, задавай вопросы, обращайся к наставникам.

На КНПЗ ребята не только работают, но и ведут активную социальную жизнь: занимаются спортом, творчеством, волонтерством. И растут: имея профессиональную грамотность и здоровые амбиции, стать руководителем здесь можно спустя всего несколько лет.