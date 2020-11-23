Новые резиденты "Жигулевской долины" обеспечат около 300 рабочих мест

Новые резиденты будут разрабатывать и продвигать технологии для запуска различных производств

В технопарке "Жигулевская долина" появится 19 новых резидентов. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

Компании, которые заходят в технопарк, будут работать в самых разных сферах. Часть проектов касается разработки цифровых платформ, предназначенных как для международной перtвозки грузов, так и для поисков животных.

Новые резиденты будут разрабатывать и продвигать технологии для запуска различных производств, в том числе из переработанных материалов.

Благодаря появлению новых резидентов, будет создано порядка 300 рабочих мест. "Усилия правительства региона, муниципальных властей должны быть направлены на то, чтобы человек, имеющий талант предпринимательства, имел возможность самореализоваться. А значит, и создавать новые рабочие места, создавать новые идеи, коммерческие продукты, технологии и внедрять их в жизнь", – сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.