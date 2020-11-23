В самарских санаториях уже почти 500 коек отдали на долечивание больных после COVID

На долечивание готовы отправлять в санатории

В Самарской области под долечивание больных с COVID и пневмонией отдали уже около 500 коек - такое поручение отдал Дмитрий Азаров. Такая реабилитация показана пациентам, переболевшим в средней и тяжелой степени. Направление на долечивание выдает лечащий врач.

62 пациентов принял санаторий Волга - всего здесь оборудовано 120 мест для реабилитации, есть медикаменты и высоковалифицированный персонал.

- Мы были рады откликнуться на просьбу Губернатора региона Дмитрия Игоревича Азарова об оказании помощи пациентам, переболевшим пневмонией, - говорит начальник санаторно-курортного комплекса «Приволжский» минобороны РФ Алексей Сухинин.

Как рассказали в санатории, пациентам, прибывшим на долечивание, показаны физиотерапевтические процедуры прием лекарственных препаратов и лечебная физкультура, а также занятия с психологом. Цель всего комплекса процедур - улучшить качество жизни пациентов и помочь им восстановить двигательную и дыхательную активность.