Глава Кинельского района предстанет перед судом по обвинению в служебном подлоге

Уголовное дело в отношении главы Кинельского района передано в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в суд передано уголовное дело в отношении главы Кинельского района по обвинению в служебном подлоге. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ региона.

По данным следствия, чиновник с ноября 2018 года по май 2019 года подписал 16 муниципальных контрактов и акты приема-передачи квартир и внес ложные данные об их приобретении. При этом ремонт в квартирах завершен не был, а дом не достроен.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, в случае, если вина будет доказана, чиновнику грозит до двух лет лишения свободы.